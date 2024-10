В России заочно арестовали румынского журналиста за репортаж с Курщины, Румыния отреагировала

Российский суд в Курске принял решение об аресте румынского журналиста Мирчи Барбу за то, что он снимал репортаж из зоны боевых действий в Курской области, въехав туда со стороны Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российский Коммерсант.

24 октября Ленинский районный суд Курска заочно арестовал Барбу по обвинению в незаконном пересечении границы России, с вычетом срока от его потенциального задержания в России или передачу России. РФ объявила журналиста во внутренний и международный розыск.

По обвинениям Мирчи Барбу грозит до 5 лишения свободы.

Реклама:

Сам Барбу после новостей о решении отметил, что когда два года назад пытался получить от России аккредитацию для репортажа с российской стороны, на его запрос так и не ответили.

В России открыли подобные дела в отношении по меньшей мере 14 журналистов, западных и украинских, которые снимали репортажи в приграничном городке Суджа. Ранее в октябре заочно арестовали корреспондента CNN Ника Волша.

МИД Румынии осудил дело против Барбу и других журналистов. "Криминализация работы независимых СМИ – это попытка заставить молчать правду. Выражаем солидарность со всеми журналистами, которые столкнулись с преследованием", – заявили в ведомстве.

The arrest warrant issued by a Russian court for 🇷🇴 journalist @_mirceabarbu and other foreign journalists is a blatant attack on press freedom. Criminalizing independent media is an attempt to silence the truth. We stand in solidarity with all journalists facing persecution.