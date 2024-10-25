WSJ: Маск регулярно спілкується з Путіним з кінця 2022 року

Американський мільярдер Ілон Маск регулярно контактує з очільником Кремля Владіміром Путіним із кінця 2022 року.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на інформацію від проінформованих співрозмовників у колах чинних та колишніх американських, європейських та російських посадовців, передає "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники журналістів, обговорення між Маском та Путіним стосуються особистих тем, бізнесу та геополітичної напруженості.

Двоє з посадовців розповіли, що у певний момент Путін попросив мільярдера уникнути активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

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Знання про контакти Маска з Кремлем, схоже, є великим секретом в уряді, зазначила газета. Зокрема, кілька посадовців Білого дому заявили, що не знають про них.

Як зазначили журналісти, під час свого передвиборчого турне Пенсильванією минулого тижня Маск говорив про важливість прозорості уряду і зазначив, що має доступ до урядових таємниць.

"У мене є надсекретний допуск, але я повинен сказати, що... Причина, з якої вони тримають це в секреті, полягає в тому, що це дуже нудно", – цитує газета його слова.

Водночас представник Пентагону сказав: "Ми не коментуємо допуск, перевірку або статус будь-якої особи, а також питання політики безпеки персоналу в контексті повідомлень про дії будь-якої особи".

Проінформований співрозмовник журналістів вказав, що наразі уряд стоїть перед дилемою, оскільки він сильно залежить від технологій мільярдера.

Як відомо, SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки і є компанією, на яку покладається NASA для транспортування астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

"Їм це не подобається", – сказав співрозмовник, маючи на увазі контакти Маска і Путіна.

Водночас він зауважив, що адміністрація не висловлювала жодних застережень щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що начебто єдиним контактом Кремля з Маском був телефонний дзвінок, під час якого він та Путін обговорили "космос, а також сучасні і майбутні технології".

Також він додав, що ні Путін, ні офіційні особи Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском. Цю ж інформацію підтверджував Маск у 2022 році.

Також прессекретарка кампанії Трампа назвала Маска "лідером індустрії, який буває раз на покоління" і сказала, що "федеральна бюрократія, безумовно, може отримати користь від його ідей та ефективності".

"Щодо Путіна – є лише один кандидат у перегонах, під керівництвом якого він не вторгався в іншу країну, і це президент Трамп. Президент Трамп вже давно заявляв, що відновить свій мир за допомогою сильної зовнішньої політики, щоб стримати російську агресію і покласти край війні в Україні", – додала прессекретарка кампанії республіканця.

Зауважимо, цьогоріч Маск став ключовим прихильником виборчої кампанії Трампа, і в разі його перемоги він може отримати роль в адміністрації.

Як відомо, Маск встановив глибокі ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними відомствами, що дає йому унікальний доступ до деяких найбільш чутливих американських космічних програм. SpaceX, яка управляє службою Starlink, виграла секретний контракт на $1,8 млрд у 2021 році.

На початку жовтня повідомляли, що Трамп міг сім разів спілкуватися з Путіним за останні чотири роки та щонайменше один раз від початку 2024 року. Цю інформацію він відмовився підтверджувати чи спростовувати.