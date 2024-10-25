WSJ: Маск регулярно общается с Путиным с конца 2022 года

Американский миллиардер Илон Маск регулярно контактирует с главой Кремля Владимиром Путиным с конца 2022 года.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от информированных собеседников в кругах действующих и бывших американских, европейских и российских чиновников, передает "Европейская правда".

Как утверждают собеседники журналистов, обсуждения между Маском и Путиным касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности.

Двое из чиновников рассказали, что в определенный момент Путин попросил миллиардера избежать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink над Тайванем, чтобы сделать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

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Знание о контактах Маска с Кремлем, похоже, является большим секретом в правительстве, отметила газета. В частности, несколько чиновников Белого дома заявили, что не знают о них.

Как отметили журналисты, во время своего предвыборного турне по Пенсильвании на прошлой неделе Маск говорил о важности прозрачности правительства и отметил, что имеет доступ к правительственным тайнам.

"У меня есть сверхсекретный допуск, но я должен сказать, что... причина, по которой они держат это в секрете, заключается в том, что это очень скучно", – цитирует газета его слова.

В то же время представитель Пентагона сказал: "Мы не комментируем допуск, проверку или статус любого лица, а также вопросы политики безопасности персонала в контексте сообщений о действиях любого лица".

Информированный собеседник журналистов указал, что сейчас правительство стоит перед дилеммой, поскольку сильно зависит от технологий миллиардера.

Как известно, SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности и является компанией, на которую полагается NASA для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно.

"Им это не нравится", – сказал собеседник, имея в виду контакты Маска и Путина.

В то же время он отметил, что администрация не высказывала никаких предостережений по поводу возможных нарушений безопасности со стороны Маска.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы единственным контактом Кремля с Маском был телефонный звонок, во время которого он и Путин обсудили "космос, а также современные и будущие технологии".

Также он добавил, что ни Путин, ни официальные лица Кремля не ведут регулярных разговоров с Маском. Эту же информацию подтверждал Маск в 2022 году.

Также пресс-секретарь кампании Трампа назвала Маска "лидером индустрии, который бывает раз в поколение" и сказала, что "федеральная бюрократия, безусловно, может получить пользу от его идей и эффективности".

"Что касается Путина – есть только один кандидат в гонке, под руководством которого он не вторгался в другую страну, и это президент Трамп. Президент Трамп уже давно заявлял, что восстановит свой мир с помощью сильной внешней политики, чтобы сдержать российскую агрессию и положить конец войне в Украине", – добавила пресс-секретарь кампании республиканца.

Заметим, в этом году Маск стал ключевым сторонником избирательной кампании Трампа, и в случае его победы он может получить роль в администрации.

Как известно, Маск установил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными ведомствами, что дает ему уникальный доступ к некоторым наиболее чувствительным американским космическим программам. SpaceX, которая управляет службой Starlink, выиграла секретный контракт на $1,8 млрд в 2021 году.

В начале октября сообщалось, что Трамп мог семь раз общаться с Путиным за последние четыре года и по меньшей мере один раз с начала 2024 года. Эту информацию он отказался подтверждать или опровергать.