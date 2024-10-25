Шольц підтримав зусилля Індії щодо врегулювання війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за політичне врегулювання у війні РФ проти України та підтримав посередництво Індії.

Про це він сказав на пресконференції в Нью-Делі, де пройшла його зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Шольца, загарбницька війна РФ проти України "зачіпає Німеччину та Індію з усіх боків".

"Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тож я наполегливо висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", – підкреслив німецький канцлер.

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Він додав, що вітає готовність Індії "застосовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок в політичне вирішення конфлікту".

Раніше Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом "плану перемоги", сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

Він також стурбувався через інформацію про можливе залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України.