Шольц поддержал усилия Индии по урегулированию войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за политическое урегулирование в войне РФ против Украины и поддержал посредничество Индии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели, где прошла его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Шольца, захватническая война РФ против Украины "затрагивает Германию и Индию со всех сторон".

"Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настойчиво высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", – подчеркнул немецкий канцлер.

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Он добавил, что приветствует готовность Индии "применять прочные связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое решение конфликта".

Ранее Шольц отверг возможность приглашения Украины в НАТО, которая является первым пунктом "плана победы", сказав, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

Он также обеспокоился из-за информации о возможном привлечении северокорейских войск в войну РФ против Украины.