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Європейські столиці реагують на результати виборів у Грузії

Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 09:54 — Марія Ємець

У низці європейських столиць висловили стурбованість результатами виборів у Грузії, зокрема посилаючись на доповідь міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє "Європейcька правда".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що попередні висновки місії ОБСЄ підтверджують занепокоєння щодо розвитку подій у Грузії. 

"Очікуємо від влади розслідування тверджень про порушення. Слід поважати фундаментальні свободи та політичний плюралізм, щоб Грузія могла рухатися до членства у ЄС", – заявив він. 

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Президент Естонії Алар Каріс назвав тривожними занепокоєння щодо свободи і чесності виборів. "Демократія будується на довірі… Потрібно забезпечити, щоб процес був таким, що йому довіряють усі грузини", – відреагував Каріс та висловив підтримку грузинським громадянам і президентці Саломе Зурабішвілі. 

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Ватонен висловила стурбованість фактами, викладеними у доповіді ОБСЄ. "Йдеться про численні порушення, тиск на виборців та нерівні умови змагань. Невпевненість щодо чесності виборів порушує права грузинського народу", – заявила вона. 

Латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже обурилася проблемами й порушеннями, про які згадує доповідь ОБСЄ, та висловила захоплення грузинами, які прийшли голосувати. "Їхнє прагнення європейського майбутнього має поважати будь-який уряд Грузії", – заявила вона. 

"Я дуже серйозно ставлюся до повідомлень про проблеми на будь-яких виборах, ми будемо пильно стежити за розвитком ситуації у Грузії", – відреагував очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен також заявив, що стурбований фактами у доповіді БДІПЛ/ОБСЄ і Копенгаген дуже серйозно ставиться до цього. 

Глава Євроради Шарль Мішель у своїй першій заяві щодо парламентських виборів у Грузії закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальнис саміт ЄС у листопаді.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.

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Грузія
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