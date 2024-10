Європейські столиці реагують на результати виборів у Грузії

У низці європейських столиць висловили стурбованість результатами виборів у Грузії, зокрема посилаючись на доповідь міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє "Європейcька правда".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що попередні висновки місії ОБСЄ підтверджують занепокоєння щодо розвитку подій у Грузії.

"Очікуємо від влади розслідування тверджень про порушення. Слід поважати фундаментальні свободи та політичний плюралізм, щоб Грузія могла рухатися до членства у ЄС", – заявив він.

Реклама:

Президент Естонії Алар Каріс назвав тривожними занепокоєння щодо свободи і чесності виборів. "Демократія будується на довірі… Потрібно забезпечити, щоб процес був таким, що йому довіряють усі грузини", – відреагував Каріс та висловив підтримку грузинським громадянам і президентці Саломе Зурабішвілі.

Estonia has always supported the European dream of the Georgian people. Very alarming concerns have been raised about the elections being free and fair. Democracy thrives on trust. Every vote counts, and every voice matters.