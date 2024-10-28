Європейські столиці реагують на результати виборів у Грузії

У низці європейських столиць висловили стурбованість результатами виборів у Грузії, зокрема посилаючись на доповідь міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє "Європейcька правда".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що попередні висновки місії ОБСЄ підтверджують занепокоєння щодо розвитку подій у Грузії.

"Очікуємо від влади розслідування тверджень про порушення. Слід поважати фундаментальні свободи та політичний плюралізм, щоб Грузія могла рухатися до членства у ЄС", – заявив він.

Реклама:

Президент Естонії Алар Каріс назвав тривожними занепокоєння щодо свободи і чесності виборів. "Демократія будується на довірі… Потрібно забезпечити, щоб процес був таким, що йому довіряють усі грузини", – відреагував Каріс та висловив підтримку грузинським громадянам і президентці Саломе Зурабішвілі.

Estonia has always supported the European dream of the Georgian people. Very alarming concerns have been raised about the elections being free and fair. Democracy thrives on trust. Every vote counts, and every voice matters. – Alar Karis (@AlarKaris) October 28, 2024

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Ватонен висловила стурбованість фактами, викладеними у доповіді ОБСЄ. "Йдеться про численні порушення, тиск на виборців та нерівні умови змагань. Невпевненість щодо чесності виборів порушує права грузинського народу", – заявила вона.

Латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже обурилася проблемами й порушеннями, про які згадує доповідь ОБСЄ, та висловила захоплення грузинами, які прийшли голосувати. "Їхнє прагнення європейського майбутнього має поважати будь-який уряд Грузії", – заявила вона.

The OSCE reports on Georgian elections confirm multiple irregularities& violations. What a disgrace. I applaud the 🇬🇪 people who came out to vote en masse despite intimidation. Their wish for a European future must be respected by any Georgian government.https://t.co/cWO6yjrsLB https://t.co/kHqVqDAG3G – Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 27, 2024

"Я дуже серйозно ставлюся до повідомлень про проблеми на будь-яких виборах, ми будемо пильно стежити за розвитком ситуації у Грузії", – відреагував очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен також заявив, що стурбований фактами у доповіді БДІПЛ/ОБСЄ і Копенгаген дуже серйозно ставиться до цього.

Глава Євроради Шарль Мішель у своїй першій заяві щодо парламентських виборів у Грузії закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальнис саміт ЄС у листопаді.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.