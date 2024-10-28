Европейские столицы реагируют на результаты выборов в Грузии

В ряде европейских столиц выразили обеспокоенность результатами выборов в Грузии, в частности ссылаясь на доклад наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что предварительные выводы миссии ОБСЕ подтверждают беспокойство относительно развития событий в Грузии.

"Ожидаем от властей расследования утверждений о нарушениях. Следует уважать фундаментальные свободы и политический плюрализм, чтобы Грузия могла двигаться к членству в ЕС", – заявил он.

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"Эстония всегда поддерживала европейскую мечту народа Грузии. Звучат очень тревожные беспокойства относительно свободы и честности выборов. Демократия строится на доверии... Нужно обеспечить, чтобы процесс был таким, что ему доверяют все грузины", – отреагировал президент Эстонии Алар Карис и выразил поддержку грузинским гражданам и президенту Саломе Зурабишвили.

Estonia has always supported the European dream of the Georgian people. Very alarming concerns have been raised about the elections being free and fair. Democracy thrives on trust. Every vote counts, and every voice matters. – Alar Karis (@AlarKaris) October 28, 2024

Глава МИД Финляндии Элина Ватонен выразила обеспокоенность фактами, изложенными в докладе ОБСЕ. "Речь идет о многочисленных нарушениях, давлении на избирателей и неравных условиях соревнований. Неуверенность в честности выборов нарушает права грузинского народа", - заявила она.

Латвийский министр иностранных дел Байба Браже возмутилась проблемами и нарушениями, о которых упоминает доклад ОБСЕ, и выразила восхищение грузинами, которые пришли голосовать. "Их стремление к европейскому будущему должно уважать любое правительство Грузии", – заявила она.

The OSCE reports on Georgian elections confirm multiple irregularities& violations. What a disgrace. I applaud the 🇬🇪 people who came out to vote en masse despite intimidation. Their wish for a European future must be respected by any Georgian government.https://t.co/cWO6yjrsLB https://t.co/kHqVqDAG3G – Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 27, 2024

"Я очень серьезно отношусь к сообщениям о проблемах на любых выборах, мы будем пристально следить за развитием ситуации в Грузии", – отреагировал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен также заявил, что обеспокоен фактами в докладе БДИПЧ ОБСЕ и Копенгаген очень серьезно относится к этому.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем первом заявлении по парламентским выборам в Грузии призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.