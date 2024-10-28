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Европейские столицы реагируют на результаты выборов в Грузии

Новости — Понедельник, 28 октября 2024, 09:54 — Мария Емец

В ряде европейских столиц выразили обеспокоенность результатами выборов в Грузии, в частности ссылаясь на доклад наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что предварительные выводы миссии ОБСЕ подтверждают беспокойство относительно развития событий в Грузии.

"Ожидаем от властей расследования утверждений о нарушениях. Следует уважать фундаментальные свободы и политический плюрализм, чтобы Грузия могла двигаться к членству в ЕС", – заявил он.

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"Эстония всегда поддерживала европейскую мечту народа Грузии. Звучат очень тревожные беспокойства относительно свободы и честности выборов. Демократия строится на доверии... Нужно обеспечить, чтобы процесс был таким, что ему доверяют все грузины", – отреагировал президент Эстонии Алар Карис и выразил поддержку грузинским гражданам и президенту Саломе Зурабишвили.

Глава МИД Финляндии Элина Ватонен выразила обеспокоенность фактами, изложенными в докладе ОБСЕ. "Речь идет о многочисленных нарушениях, давлении на избирателей и неравных условиях соревнований. Неуверенность в честности выборов нарушает права грузинского народа", - заявила она.

Латвийский министр иностранных дел Байба Браже возмутилась проблемами и нарушениями, о которых упоминает доклад ОБСЕ, и выразила восхищение грузинами, которые пришли голосовать. "Их стремление к европейскому будущему должно уважать любое правительство Грузии", – заявила она.

"Я очень серьезно отношусь к сообщениям о проблемах на любых выборах, мы будем пристально следить за развитием ситуации в Грузии", – отреагировал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен также заявил, что обеспокоен фактами в докладе БДИПЧ ОБСЕ и Копенгаген очень серьезно относится к этому.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем первом заявлении по парламентским выборам в Грузии призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.

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