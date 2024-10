Европейские столицы реагируют на результаты выборов в Грузии

В ряде европейских столиц выразили обеспокоенность результатами выборов в Грузии, в частности ссылаясь на доклад наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что предварительные выводы миссии ОБСЕ подтверждают беспокойство относительно развития событий в Грузии.

"Ожидаем от властей расследования утверждений о нарушениях. Следует уважать фундаментальные свободы и политический плюрализм, чтобы Грузия могла двигаться к членству в ЕС", – заявил он.

"Эстония всегда поддерживала европейскую мечту народа Грузии. Звучат очень тревожные беспокойства относительно свободы и честности выборов. Демократия строится на доверии... Нужно обеспечить, чтобы процесс был таким, что ему доверяют все грузины", – отреагировал президент Эстонии Алар Карис и выразил поддержку грузинским гражданам и президенту Саломе Зурабишвили.

