Глава МЗС Британії: Путін повинен серйозно поставитися до мирних переговорів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін повинен "серйозно поставитися" до участі в мирних переговорах.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву британського міністра наводить The Guardian.

Коментар Леммі з’явився перед його зустріччю з міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС у Лондоні, в ході якої планують обговорювати підтримку України та безпекову співпрацю.

Очільник зовнішньополітичного відомства Британії високо оцінив президента України Володимира Зеленського за його "готовність до переговорів".

Він також додав, що "настав час Владіміру Путіну серйозно поставитися до миру в Європі, серйозно поставитися до припинення вогню і серйозно поставитися до переговорів".

Леммі також повторив поточну позицію, що європейські лідери "готові, якщо Путін не виявить серйозності".

Путін раніше казав, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.