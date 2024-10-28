В уряді Німеччини закликали Volkswagen зберегти робочі місця на тлі чуток про закриття заводів

В уряді Німеччини заявили, що канцлер Олаф Шольц закликає німецького гіганта автомобільної промисловості Volkswagen зберегти робочі місця після повідомлень про плани компанії закрити три заводи в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Після поширення звісток з інформаційного заходу для працівників у Вольфсбурзі, де попередили про плани закрити три заводи, в уряді зазначили, що ще чекають офіційної заяви компанії.

Водночас, зазначила речниця уряду, позиція канцлера Олафа Шольца полягає у тому, що "можливі неправильні менеджерські рішення у минулому не мають бути на шкоду працівникам" і робочі місця потрібно зберегти.

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Компанія має у Німеччині близько 120 тисяч працівників, з яких майже половина працюють у Вольфсбурзі.

Загалом у Volkswagen десять німецьких заводів – шість у Нижній Саксонії, три у Саксонії та один у Гессені.

Закриття заводів автомобільного виробника, якщо станеться, буде першим за майже 90 років.