В правительстве Германии призвали Volkswagen сохранить рабочие места

В правительстве Германии заявили, что канцлер Олаф Шольц призывает немецкого гиганта автомобильной промышленности Volkswagen сохранить рабочие места после сообщений о планах компании закрыть три завода в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

После распространения известий с информационного мероприятия для работников в Вольфсбурге, где предупредили о планах закрыть три завода, в правительстве отметили, что еще ждут официального заявления компании.

В то же время, отметила пресс-секретарь правительства, позиция канцлера Олафа Шольца заключается в том, что "возможные неправильные менеджерские решения в прошлом не должны быть в ущерб сотрудникам" и рабочие места нужно сохранить.

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Компания имеет в Германии около 120 тысяч работников, из которых почти половина работают в Вольфсбурге.

Всего у Volkswagen десять немецких заводов – шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и один в Гессене.

Закрытие заводов автомобильного производителя, если произойдет, будет первым за почти 90 лет.