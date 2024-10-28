Volkswagen планує закрити три заводи у Німеччині та звільнити десятки тисяч працівників

Німецька автобудівна компанія Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи у країні та скоротити десятки тисяч робочих місць.

Про це повідомила очільниця виробничої ради концерну Даніела Кавалло на інформаційному заході для працівників у Вольфсбурзі, чию заяву наводить WDR, передає "Європейська правда".

За словами Кавалло, управління компанією хоче закрити щонайменше три заводи Volkswagen в Німеччині.

За її словами, всі інші підприємства також будуть скорочені. Концерн поінформував працівників про ці плани.

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Завод в Оснабрюці, який нещодавно втратив довгоочікуване замовлення від Porsche, пепебуває під особливою загрозою.

Кавалло акцентувала, що виконавча рада також планує примусові скорочення, і профспілкова рада вважає, що під загрозою – десятки тисяч робочих місць. Цілі відділи будуть закриті або перенесені за кордон.

"Ці плани зачіпають усі німецькі заводи Volkswagen", – зазначила вона.

Як зазначило видання, у Volkswagen в Німеччині працюють близько 120 тисяч людей, майже половини з них – у Вольфсбурзі. Концерн має загалом десять заводів у країні, шість з яких розташовані в Нижній Саксонії, три – в Саксонії і один – в Гессені.

У вересні VW скасував схему гарантування зайнятості, яка діяла понад 30 років. Скорочення стануть можливими з середини 2025 року.

Зауважимо, що реструктуризація ознаменувала б перше закриття вітчизняних заводів за 87-річну історію компанії.

Нещодавно повідомлялося, що німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах в листопаді.

Найбільше постраждають автомобільна та фармацевтична галузі. Очікуване падіння в обох галузях сягає третини.