Британия наказала российские дезинформационные агентства

Великобритания в понедельник, 28 октября, объявила о санкциях против трех физических и трех юридических лиц, причастных к российской кампании по дезинформации, направленной против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Санкции Британии касаются Агентства социального дизайна (SDA), которое, как показало международное журналистское расследование, получает деньги от Кремля и продвигает его пропаганду на Западе.

Также под ограничения попали группа компаний "Структура", связанная с SDA, автономная некоммерческая организация "Диалог", и их руководители: Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин и Андрей Перла.

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Подсанкционные лица, утверждает британское правительство, причастны к дезинформационной операции России под названием Doppleganger ("Двойник"), в рамках которой клоны реальных сайтов и страниц в соцсетях подаются как достоверные источники информации.

"Несмотря на то, что Россия вливает деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их ложь постоянно терпит неудачи в интернете, а боты и фейковые сайты получают ограниченное взаимодействие", – говорится в сообщении.

В начале сентября США также ввели санкции против дезинформационной сети Кремля, в которую вошли АНО "Диалог" и ее дочерняя организация АНО "Диалог Регионы".

Министерство финансов США также объявило о так называемых блокирующих санкциях против российской медиагруппы "Россия сегодня " и ее генерального директора Дмитрия Киселева.