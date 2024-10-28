У Франції прооперували прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє на вихідних переніс операцію у зв'язку з ураженням шийного відділу.

Про це повідомив лікар французького прем’єра у заяві, яку наводить BFM-TV, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Барньє прооперували 26 жовтня і "все пройшло дуже добре".

Оперативне втручання знадобилось через ураження шийного відділу, конкретики лікар не надав.

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"Результати аналізів будуть відомі протягом декількох тижнів", – додав лікар французького прем’єр-міністра.

В уряді повідомили, що прем’єр відновить публічну діяльність з четверга.

Уряд Мішеля Барньє розпочав роботу у вересні. Раніше "ЄП" повідомляла, що ключові посади у ньому посідають проукраїнські діячі.

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