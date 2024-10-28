Во Франции прооперировали премьер-министра

Премьер-министр Франции Мишель Барнье на выходных перенес операцию в связи с поражением шейного отдела.

Об этом сообщил врач французского премьера в заявлении, которое приводит BFM-TV, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Барнье прооперировали 26 октября и "все прошло очень хорошо".

Оперативное вмешательство понадобилось из-за поражения шейного отдела, конкретики врач не предоставил.

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"Результаты анализов будут известны в течение нескольких недель", – добавил врач французского премьер-министра.

В правительстве сообщили, что премьер возобновит публичную деятельность с четверга.

Правительство Мишеля Барнье начало работу в сентябре. Ранее "ЕП" сообщала, что ключевые должности в нем занимают проукраинские деятели.

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