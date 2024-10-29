Укр Рус Eng

Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади

фото
Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 10:57 — Марія Ємець

Україна завдяки спільному проєкту уряду Канади і HALO Trust отримала 13 автомобілів з обладнанням для розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) посольства Канади в Україні.

Тринадцять авто з обладнанням для розмінування передають фахівцям Державної спеціальної служби транспорту – служби у структурі Міноборони.

Допомогу підготували у рамках спільного проєкту уряду Канади з міжнародною організацією HALO Trust, що займається гуманітарним розмінуванням

Раніше у жовтні Словенія передала українській ДСНС два тягачі для гуманітарного розмінування.

Також стало відомо, що Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання для України на 80 МВт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада
Реклама: