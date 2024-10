Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади

Україна завдяки спільному проєкту уряду Канади і HALO Trust отримала 13 автомобілів з обладнанням для розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) посольства Канади в Україні.

Тринадцять авто з обладнанням для розмінування передають фахівцям Державної спеціальної служби транспорту – служби у структурі Міноборони.

Canada supported the transfer of 13 vehicles with demining equipment to the State Special Transport Service @SSTS_UA to improve the mobility and effectiveness of demining teams across 🇺🇦. The handover is part of a joint project of the Government of Canada with @TheHALOTrust. pic.twitter.com/ICKv5hNBuO

