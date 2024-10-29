Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади
Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 10:57 —
Україна завдяки спільному проєкту уряду Канади і HALO Trust отримала 13 автомобілів з обладнанням для розмінування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) посольства Канади в Україні.
Тринадцять авто з обладнанням для розмінування передають фахівцям Державної спеціальної служби транспорту – служби у структурі Міноборони.
Canada supported the transfer of 13 vehicles with demining equipment to the State Special Transport Service @SSTS_UA to improve the mobility and effectiveness of demining teams across 🇺🇦. The handover is part of a joint project of the Government of Canada with @TheHALOTrust. pic.twitter.com/ICKv5hNBuOРеклама:– Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) October 29, 2024
Допомогу підготували у рамках спільного проєкту уряду Канади з міжнародною організацією HALO Trust, що займається гуманітарним розмінуванням.
Раніше у жовтні Словенія передала українській ДСНС два тягачі для гуманітарного розмінування.
Також стало відомо, що Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання для України на 80 МВт.