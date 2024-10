Украина получила 13 машин с оборудованием для разминирования при поддержке Канады

Украина благодаря совместному проекту правительства Канады и HALO Trust получила 13 автомобилей с оборудованием для разминирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном X (Twitter) посольства Канады в Украине.

Тринадцать авто с оборудованием для разминирования передают специалистам Государственной специальной службы транспорта – службы в структуре Минобороны.

Canada supported the transfer of 13 vehicles with demining equipment to the State Special Transport Service @SSTS_UA to improve the mobility and effectiveness of demining teams across 🇺🇦. The handover is part of a joint project of the Government of Canada with @TheHALOTrust. pic.twitter.com/ICKv5hNBuO

