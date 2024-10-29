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Украина получила 13 машин с оборудованием для разминирования при поддержке Канады

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Новости — Вторник, 29 октября 2024, 10:57 — Мария Емец

Украина благодаря совместному проекту правительства Канады и HALO Trust получила 13 автомобилей с оборудованием для разминирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном X (Twitter) посольства Канады в Украине.

Тринадцать авто с оборудованием для разминирования передают специалистам Государственной специальной службы транспорта – службы в структуре Минобороны.

Помощь подготовили в рамках совместного проекта правительства Канады с международной организацией HALO Trust, которая занимается гуманитарным разминированием.

Ранее в октябре Словения передала украинской ГСЧС два тягача для гуманитарного разминирования.

Также стало известно, что Норвегия профинансирует энергогенерирующее оборудование для Украины на 80 МВт.

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