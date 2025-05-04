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"Що, в біса, відбувається в Німеччині?": Орбан обурився рішенням щодо ультраправих

Новини — Неділя, 4 травня 2025, 10:55 — Христина Бондарєва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини", яку Федеральне відомство із захисту конституції визнало правоекстремістською.

Свою позицію Орбан висловив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Що, в біса, відбувається в Німеччині?" – запитав Орбан у короткому дописі. 

У Німеччині збирають демонстрації за заборону "Альтернативи для Німеччини"

Він підтримав лідерку "АдН" Алісу Вайдель, написавши, що вона "може розраховувати" на підтримку Угорщини.

Вайдель подякувала Орбану у Х "за слова підтримки" та пообіцяла, що "незважаючи на перешкоди "АдН" продовжуватиме свій шлях на благо нашої країни".

Нагадаємо, у пʼятницю Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону партії.

Тим часом Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською. 

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Орбан Угорщина Німеччина
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