Венс став на захист Трампа, який опублікував себе в образі Папи Римського

Віцепрезидент CША Джей Ді Венс став на захист американського президента Дональда Трампа після того, як той опублікував у Truth Social зображення себе в образі Папи Римського, створене за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував зображення через кілька днів після того, як пожартував, що хотів би стати наступним главою Католицької церкви.

"Як правило, я не маю нічого проти того, щоб люди жартували, але не можу терпіти, коли люди починають дурні війни, в яких гинуть тисячі моїх співвітчизників", – написав Венс у суботньому дописі на X у відповідь на запитання редактора The Bulwark Білла Крістола про те, чи "Венс не має нічого проти такої неповаги та глузування над святим отцем".

Наступного тижня Католицька церква розпочне конклав для обрання нового Папи після смерті 88-річного Папи Франциска у великодній понеділок.

Венс є католиком і був одним з останніх, хто зустрівся з Франциском перед його смертю.

Офіційний акаунт Нью-Йоркської католицької конференції в Х розкритикував допис Трампа, який також був опублікований акаунтом Білого дому.

"У цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, а кардинали збираються на урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не насміхайтеся над нами", – написали вони.

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