У штаті Вашингтон спалили сотні бюлетенів з достроковими голосами на виборах

Через пожежу в одній з урн для дострокового голосування на президентських виборах США у місті Ванкувер американського штату Вашингтон були знищені сотні виборчих бюлетенів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Forbes.

Як стверджується, пожежу в урні вранці в понеділок, 28 жовтня, спричинив запальний пристрій, прикріплений до її зовнішньої сторони.

За словами представника місцевої виборчої комісії Грега Кімсі, бюлетені в урні не виймали щонайменше два дні, тож згоріти могли сотні з них. Виборці, які віддали свій голос у цей час, можуть попросити про заміну бюлетеня, аби проголосувати знову.

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У поліції Ванкувера поки не коментували інцидент.

В окрузі штату Вашингтон, де розташована підпалена урна, відбувається запекла боротьба за місце в Конгресі між кандидатом від Республіканської партії Джо Кентом і демократкою Марі Глюсенкамп Перес, яка перемогла у 2022 році.

Як зазначає Forbes, подібний інцидент з урною для голосування стався у понеділок на південному сході Портленда, що в штаті Орегон – це за кілька кілометрів від Ванкувера.

Як відомо, за посаду президента США нині змагаються Дональд Трамп і Камала Гарріс. Останні опитування показують, що їхні рейтинги зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

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