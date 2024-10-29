У партії Ле Пен стурбувалися імпортом українського цукру до ЄС

Депутат від правопопулістської партії "Національне об’єднання" зажадав від уряду Франції коментаря щодо, на його думку, шкідливого впливу імпорту українського цукру і цукрових буряків до ЄС, зокрема Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", запитання від Жордана Гіттона опублікували на сайті Національної асамблеї у відповідному розділі письмових запитань до уряду.

Гіттон просить міністерку сільського господарства прокоментувати вплив імпорту українського цукру на становище французьких виробників та наводить заяву асоціації виробників цукрових буряків з регіонів Шампань і Бургундія.

"Обсяг імпорту буряка з України зріс за 2022-23 роки з 20 тисяч тонн до 400 тисяч тонн, а потім у 2023 році до 700 тисяч тонн, спричинивши таким чином падіння цін всередині ЄС на 30%. Це зниження цін безпосередньо впливає на французьких виробників буряка. А ЄС не лише не захищає французьких виробників буряка, а й надає дозвіл на імпорт буряків, які не відповідають нормам, котрих зобов’язані дотримуватися французькі виробники", – заявляє депутат.

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Зокрема, він зауважує, що в Україні дозволено використовувати 29 різних інсектицидів, гербіцидів та фунгіцидів, які у ЄС заборонені.

Гіттон згадав про вже встановлені запобіжники для українського імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції, але зауважив, що поки йдеться лише про 2024-2025 роки.

Він завершує питанням, чи збираються в уряді "швидко діяти, щоб захистити виробників буряка" і чи Франція буде вимагати від українських виробників дотримуватися тих самих стандартів виробництва, як французьких фермерів.

Опублікованої відповіді на це питання ще немає.

Наприкінці 2023 року ембарго на імпорт українського цукру вимагали польські виробники цукрового буряка.

Нагадаємо, ЄС у липні відновив мита на яйця і цукор з України через перевищення обсягів імпорту.

Детально про механізм запобіжників, встановлений навесні 2024 року, читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.