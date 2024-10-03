Новое правительство Франции анонсировало повышение налогов для самых состоятельных
Правительство Франции закладывает в свою программу повышение налогов для самых состоятельных граждан.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Анонс введения "исключительного налогового взноса" для "самых богатых французов" прозвучал от премьер-министра Мишеля Барнье, когда он озвучивал свою программу в парламенте.
Впоследствии министр по вопросам бюджета и публичных финансов Лоран Сен-Мартен уточнил, что нововведение будет касаться примерно 0,3% всех налогоплательщиков – с доходами от 500 тысяч евро в год и с учетом того, имеют ли они детей.
Он не стал говорить, о каком налогообложении может идти речь, отметив, что в правительстве "посмотрят, какой механизм выбрать".
"Общего повышения налога на доходы не будет", – добавил министр.
Проект бюджета на следующий год должны представить до 10 октября.
Напомним, новый премьер Франции в программной речи пообещал поддержку Украине.
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