Новий прем’єр Франції у програмній промові пообіцяв підтримку Україні

Французький прем’єр-міністр Мішель Барньє у програмній промові у Національній асамблеї, де він представив ключові політичні кроки, підкреслив підтримку боротьби України проти російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".

У промові у французькому парламенті Барньє пообіцяв, що Франція залишиться на боці українського народу, що зустріли оплесками в залі.

"Це люди (українці – Ред.), які два з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність", – зазначив прем’єр Франції.

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"Ми повинні розуміти, що вони б’ються за захист цінностей, які є і нашими, які ми розділяємо з ними", – додав він.

Говорячи ширше, Барньє зазначив, що Франція докладатиме зусиль для встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти.

"ЄвроПравда" вже розповідала, що новий французький прем’єр-міністр до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав до "діалогу" з Москвою, та пізніше змінив свою думку.

В уряді Барньє, який почав роботу минулого тижня, ключові посади – міністра оборони та міністра закордонних справ – також посідають проукраїнські діячі.

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