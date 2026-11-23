Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла РФ у Варшаві Георгія Міхно у зв’язку з порушенням польського повітряного простору трьома російськими ракетами 20 листопада.

Про це повідомив речник МЗС Мачей Вевюр, його цитує Onet, пише "Європейська правда".

Речник відомства повідомив журналістам у понеділок, що "посла Російської Федерації буде викликано, але спершу мають завершитися певні процедури, зокрема з боку військових та спецслужб".

"Мета полягає не в тому, щоб викликати заради самого виклику", – додав Вевюр.

Оголошений виклик посла пов'язаний з порушенням польського повітряного простору російськими ракетами у п'ятницю, 20 листопада. Інцидент стався під час атак РФ на Україну. Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях: Новий Ліповець (Люблінське воєводство) та Рудник-над-Сяном і Молодич у Підкарпатському воєводстві.

У суботу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що уряд висловить російській стороні своє "крайнє невдоволення" порушенням польського повітряного простору. Він додав, що це питання буде "обговорюватися і в Брюсселі, як у військових, так і в політичних колах".

У понеділок, 23 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради, обговорення стосуватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.