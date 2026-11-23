Вранці у понеділок близько 450 німецьких шкіл отримали однакові електронні листи з погрозами про вибухи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Поліція у Фрайбурзі підтвердила, що отримала повідомлення від шкіл про нібито погрози вибухів. Триває розслідування щодо того, хто надсилав листи навчальним закладам. Наразі слідчі не вважають ці погрози серйозними.

"За наявними на цей момент даними, погрози були надіслані електронною поштою до понад 450 шкіл по всій країні", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, листи, надіслані школам, мають однаковий текст, а також тему – "Смерть чекає на тебе". Цього дня з такою ж темою електронні листи з погрозами надійшли до низки шкіл у Данії.

Правоохоронці проводять розслідування щодо порушення громадського спокою шляхом погроз вчинення злочинів, повідомляють у поліції Тюрингії.

Поліція не видавала рекомендацій школам евакуювати учнів. Однак, за словами речника поліції, окремі заклади вже відправили дітей додому вранці.

Нагадаємо, 12 листопада понад 3 700 шкіл в Італії отримали фейкові попередження про загрозу вибухів, проте переважна більшість із них вирішила продовжити роботу, дотримуючись нових рекомендацій уряду щодо реагування на подібні загрози.

16 листопада щонайменше сотня італійських шкіл отримала електронні листи з погрозами про вибухи та отруєння, що спричинило запуск нового протоколу безпеки, запровадженого урядом після подібних погроз.

Після цього в уряді заявили, що Італія інвестує 6 млрд євро протягом найближчих кількох років у захист від гібридних загроз.