Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен вважає, що є три варіанти розвитку подій у війні в Україні, один з яких може вилитись у Третю світову війну.

Про це вона сказала в інтерв’ю єгипетському каналу TeN News, фрагмент якого опублікувала у себе в Х, передає "Європейська правда".

Ле Пен наголосила на необхідності розмов з усіма сторонами.

"В Україні є лише три можливі варіанти розвитку подій: або НАТО вступає у війну, і це призведе до Третьої світової війни, або конфлікт триватиме роками, або всі країни усвідомлять наслідки", – зазначила кандидатка у президенти.

"Якщо мене оберуть президентом республіки, я буду спілкуватися з усіма", – додала вона.

Вона стверджувала, що відмова від спілкування з певними співрозмовниками перешкоджає будь-якому прогресу.

Ле Пен висловила надію на мир і запевнила, що зробить усе можливе, аби знайти вихід із цього конфлікту дипломатичним шляхом.

На її думку, війна в Україні має наслідки для всього світу, зокрема на економічному та гуманітарному рівнях, у тому числі у Франції. Вона припустила, що конфлікт може тривати роками, з можливими періодами затишшя.

Ле Пен також наголосила на необхідності надати Україні можливість відбудуватися, підкресливши серйозність гуманітарної та економічної ситуації в країні, а також збитків, завданих енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, Ле Пен пообіцяла припинити фінансування України у разі свого обрання. Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні

Зеленський відповів Ле Пен, що партнери допомагають Україні стати сильнішою, а Україна своєю чергою "забезпечить безпеку комусь завдяки своєму досвіду".

Раніше Ле Пен заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу.