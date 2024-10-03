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В Нідерландах кажуть, що можуть поділитися з Україною багатьма технологіями у сфері БПЛА

Новини — Четвер, 3 жовтня 2024, 16:29 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна має багато технологій і знань у сфері безпілотників, якими може поділитися з Україною.

Про це очільник нідерландського оборонного відомства сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Брекельманс наголосив, що Нідерланди "продовжують і продовжуватимуть" підтримувати Україну.

Зокрема, за його словами, однією зі сфер, куди Нідерланди вкладають значні інвестиції, є безпілотники.

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"Ми бачимо, що наразі безпілотники є дуже важливими на полі бою. І ми в Нідерландах маємо багато технологій та знань, якими ми можемо поділитися з Україною і які ми також можемо зробити доступними, інвестуючи самі та разом з Україною. Тож це також буде для нас важливим пріоритетом", – зазначив міністр оборони Нідерландів.

Нещодавно Брекельманс повідомляв, що Нідерланди невдовзі поставлять три пускові установки Patriot Україні.

Наприкінці серпня він оголосив про передачу Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10.

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Нідерланди
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