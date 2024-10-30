В Албанії опозиція блокувала дороги з вимогою замінити уряд
Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 08:45 —
В Албанії напередодні представники опозиційних сил на кілька годин перекрили основні дороги під час загальнонаціональної акції з вимогою замінити уряд технократичним тимчасовим кабінетом до парламентських виборів 2025 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Сотні прихильників опозиції на чолі з депутатами заблокували рух на головній автомагістралі в столиці Тирані та на п'яти інших великих дорогах по всій країні.
"Громадянська блокада, сьогодні або ніколи!", – під таким девізом проходив протест.
У Тирані опозиційні законодавці припаркували свої автомобілі, щоб перекрити рух на три години. В інших місцях прихильники опозиції влаштовували сидячі страйки на узбіччях доріг або палили шини.
Для захисту урядових будівель, дорожнього руху та правопорядку були направлені тисячі поліцейських. В ході протестів фіксували поодинокі сутички між активістами та правоохоронцями.
Опозиційні активісти зняли блокаду, коли їхні лідери пообіцяли зробити невизначені антиурядові дії пізніше.
Демократична партія на чолі з колишнім прем'єр-міністром Салі Беришею давно звинувачує соціалістів прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, маніпулюванні попередніми виборами та узурпації повноважень судової влади.
Нагадаємо, на початку жовтня у Тирані спалахнуло насильство після того, як прихильники опозиційних Демократичної партії та Партії свободи пройшли маршем містом, кидаючи коктейлі Молотова в урядові будівлі та підпалюючи петарди.
Протести опозиції Албанії тривають після того, як опозиціонера Ервіна Саліанджі визнали винним у наклепі та засудили до року ув’язнення.
У 2018 році Саліанджі вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ Албанії через звинувачення у незаконній діяльності брата, які згодом виявилися сфабрикованими. Вирок політику в Демократичній партії називають політично мотивованим.
Європейський Союз і США закликали албанську опозицію відновити діалог з урядом та відмовитись від насильства, аби реалізувати євроінтеграційні прагнення.