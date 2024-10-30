В Албанії опозиція блокувала дороги з вимогою замінити уряд

В Албанії напередодні представники опозиційних сил на кілька годин перекрили основні дороги під час загальнонаціональної акції з вимогою замінити уряд технократичним тимчасовим кабінетом до парламентських виборів 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сотні прихильників опозиції на чолі з депутатами заблокували рух на головній автомагістралі в столиці Тирані та на п'яти інших великих дорогах по всій країні.

AP

"Громадянська блокада, сьогодні або ніколи!", – під таким девізом проходив протест.

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У Тирані опозиційні законодавці припаркували свої автомобілі, щоб перекрити рух на три години. В інших місцях прихильники опозиції влаштовували сидячі страйки на узбіччях доріг або палили шини.

AP

AP

Для захисту урядових будівель, дорожнього руху та правопорядку були направлені тисячі поліцейських. В ході протестів фіксували поодинокі сутички між активістами та правоохоронцями.

Опозиційні активісти зняли блокаду, коли їхні лідери пообіцяли зробити невизначені антиурядові дії пізніше.

Демократична партія на чолі з колишнім прем'єр-міністром Салі Беришею давно звинувачує соціалістів прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, маніпулюванні попередніми виборами та узурпації повноважень судової влади.

Нагадаємо, на початку жовтня у Тирані спалахнуло насильство після того, як прихильники опозиційних Демократичної партії та Партії свободи пройшли маршем містом, кидаючи коктейлі Молотова в урядові будівлі та підпалюючи петарди.

Протести опозиції Албанії тривають після того, як опозиціонера Ервіна Саліанджі визнали винним у наклепі та засудили до року ув’язнення.

У 2018 році Саліанджі вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ Албанії через звинувачення у незаконній діяльності брата, які згодом виявилися сфабрикованими. Вирок політику в Демократичній партії називають політично мотивованим.

Європейський Союз і США закликали албанську опозицію відновити діалог з урядом та відмовитись від насильства, аби реалізувати євроінтеграційні прагнення.