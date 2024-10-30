В Албании оппозиция блокировала дороги с требованием заменить правительство

В Албании накануне представители оппозиционных сил на несколько часов перекрыли основные дороги во время общенациональной акции с требованием заменить правительство технократическим временным кабинетом до парламентских выборов 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сотни сторонников оппозиции во главе с депутатами заблокировали движение на главной автомагистрали в столице Тиране и на пяти других крупных дорогах по всей стране.

AP

"Гражданская блокада, сегодня или никогда!" – под таким девизом проходил протест.

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В Тиране оппозиционные законодатели припарковали свои автомобили, чтобы перекрыть движение на три часа. В других местах сторонники оппозиции устраивали сидячие забастовки на обочинах дорог или жгли шины.

AP

AP

Для защиты правительственных зданий, дорожного движения и правопорядка были направлены тысячи полицейских. В ходе протестов фиксировали единичные столкновения между активистами и правоохранителями.

Оппозиционные активисты сняли блокаду, когда их лидеры пообещали сделать неопределенные антиправительственные действия позже.

Демократическая партия во главе с бывшим премьер-министром Сали Беришею давно обвиняет социалистов премьер-министра Эди Рамы в коррупции, манипулировании предыдущими выборами и узурпации полномочий судебной власти.

Напомним в начале октября в Тиране вспыхнуло насилие после того, как сторонники оппозиционных Демократической партии и Партии свободы прошли маршем по городу, бросая коктейли Молотова в правительственные здания и поджигая петарды.

Протесты оппозиции Албании продолжаются после того, как оппозиционера Эрвина Салианджи признали виновным в клевете и приговорили к году заключения.

В 2018 году Салианджи требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел Албании из-за обвинений в незаконной деятельности своего брата, которые впоследствии оказались сфабрикованными. Приговор политику в Демократической партии называют политически мотивированным.

Европейский Союз и США призвали албанскую оппозицию возобновить диалог с правительством и отказаться от насилия, чтобы реализовать евроинтеграционные стремления.