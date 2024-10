Європарламент приспустив прапори через трагедію в Іспанії

Європарламент приєднався до трауру в Іспанії та приспустив національний іспанський прапор і стяг ЄС на флагштоках у пам’ять про загиблих внаслідок катастрофічної повені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Сьогодні наші прапори приспущені – Європарламент приєднується до народу Іспанії у горювання за усіма, хто загинув внаслідок трагічних повеней. Ми пройдемо через це разом", – написала Метсола у соцмережі Х (Twitter).

Europa está con España 🇪🇺🇪🇸



Today, our flags are flying at half mast as @Europarl_ES joins the people of Spain to mourn all those who lost their lives during the tragic floods.



We will face this together. pic.twitter.com/SQRcXOdFtj

Реклама: