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Європарламент приспустив прапори через трагедію в Іспанії

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Новини — Четвер, 31 жовтня 2024, 10:23 — Марія Ємець

Європарламент приєднався до трауру в Іспанії та приспустив національний іспанський прапор і стяг ЄС на флагштоках у пам’ять про загиблих внаслідок катастрофічної повені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Сьогодні наші прапори приспущені – Європарламент приєднується до народу Іспанії у горювання за усіма, хто загинув внаслідок трагічних повеней. Ми пройдемо через це разом", – написала Метсола у соцмережі Х (Twitter).

Нагадаємо, підтверджена кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней на південному заході Іспанії наблизилася до сотні. 

Вранці 31 жовтня рятувальники та військові відновили пошукові роботи. 

У ЄС заявили, що готові надати допомогу Іспанії, коли надійде запит. 

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