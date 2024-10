Европарламент приспустил флаги из-за трагедии в Испании

Европарламент присоединился к трауру в Испании и приспустил национальный испанский флаг и флаг ЕС на флагштоках в память о погибших в результате катастрофического наводнения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

"Сегодня наши флаги приспущены – Европарламент присоединяется к народу Испании в горе по всем, кто погиб в результате трагических наводнений. Мы пройдем через это вместе", – написала Метсола в соцсети Х (Twitter).

Europa está con España 🇪🇺🇪🇸



Today, our flags are flying at half mast as @Europarl_ES joins the people of Spain to mourn all those who lost their lives during the tragic floods.



We will face this together. pic.twitter.com/SQRcXOdFtj

