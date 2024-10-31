Швейцарія депортувала трьох українців вперше з початку повномасштабної війни

Швейцарія депортувала трьох українців вперше з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NZZ.

Як повідомили журналісти, у середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії.

Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини.

Реклама:

За інформацією видання, депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять в Україну.

Водночас, швейцарський державний секретаріат з питань міграції не надав детальної інформацію про злочини, які скоїли українці, через захист даних і конфіденційності.

Видання наголосило, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування чи напад.

Нещодавно повідомляли, що президентка країни Віола Амгерд заявила, що виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту зброї швейцарського виробництва з інших країн в Україну.

31 жовтня Швейцарія долучилася до останніх обмежувальних заходів Євросоюзу щодо Білорусі, ухвалених в червні 2024 року, з невеликими винятками.