Швейцария депортировала трех украинцев впервые с начала полномасштабной войны

Швейцария депортировала трех украинцев впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NZZ.

Как сообщили журналисты, в среду, 30 октября, из Цюриха спецрейсом депортировали трех украинцев, совершивших преступления в Швейцарии.

Это впервые с февраля 2022 года Швейцария возвращает на родину украинцев за уголовные преступления.

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По информации издания, депортационный рейс направился в Польшу, откуда трех украинцев наземным транспортом доставят в Украину.

В то же время швейцарский государственный секретариат по вопросам миграции не предоставил подробной информации о преступлениях, которые совершили украинцы, из-за защиты данных и конфиденциальности.

Издание подчеркнуло, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. Депортированные должны быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление или нападение.

Недавно сообщалось, что президент страны Виола Амхерд заявила, что выступает за пересмотр запрета, который сейчас препятствует реэкспорту оружия швейцарского производства из других стран в Украину.

31 октября Швейцария присоединилась к последним ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, принятых в июне 2024 года, с небольшими исключениями.