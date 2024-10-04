У Румунії проходить операція з понад 300 обшуків через розслідування контрабанди зброї

У Румунії проводять масштабну операцію поліції, пов’язану з розслідуванням контрабанди зброї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Вранці 4 жовтня правоохоронці провели понад 300 обшуків у різних місцях по території країни за підозрами у порушенні законодавства щодо імпорту зброї і боєприпасів. Операція включає обшуки у домівках і перевірку транспорту.

Колаж Digi24

Йдеться про підозри, що компанія за межами Румунії онлайн продавала покупцям-румунам зброю і набої, які у підсумку доставлялися без передбачених законодавством процедур контролю і декларування.

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За останні кілька місяців ця фірма, для якої Румунія виявилася основним ринком, продала сотні одиниць зброї.

Поліція відстежила транзакції та ймовірних покупців і тепер поставила за мету знайти і вилучити якомога більше цієї зброї. Також є підозри, що її могли переробляти і тепер вона більш небезпечна.

Німецька поліція нещодавно провела обшуки в будинках пропалестинських активістів.

А у Нідерландах на запит Швейцарії провели обшук в офісі винахідника "капсули самогубств" після першого випадку її використання.