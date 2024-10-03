У Нідерландах провели обшук в офісі винахідника "капсули самогубств"

У Нідерландах на запит Швейцарії провели обшук в офісі винахідника "капсули самогубств" Sarco після першого випадку її використання.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У понеділок нідерландська поліція у Гарлемі прийшла з обшуком в офіс Філіпа Нітшке – винахідника так званої "капсули самогубств", яку нещодавно вперше використали у Швейцарії – та організації Exit International, що просуває право на добровільне завершення життя.

Під час обшуку вилучили комп’ютери та нефункціонуючий прототип капсули.

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Перед цим у Швейцарії затримали кількох людей після першого випадку використання капсули. Згодом стало відомо, що у ній завершила життя 64-річна американка.

Нітшке – лікар з Австралії, який проживає у Нідерландах. Він обрав Швейцарію країною розташування винаходу, оскільки там законодавство дозволяє асистований суїцид за певних умов. Проте у підсумку прокуратура попередила винахідників про загрозу кримінального переслідування у разі використання капсули.

Наразі невідомо, чи надходив запит на екстрадицію самого Нітшке чи його дружини Фіони Стюарт – юристки і керівниці швейцарської організації The Last Resort, яка просуває право на суїцид і організувала доступ до капсули для жінки із США.

Нагадаємо, у 2021 році Іспанія дозволила евтаназію та асистований суїцид для людей із важкими та невиліковними хворобами, а 2023 року це зробила Португалія.