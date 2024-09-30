Німецька поліція провела обшуки в будинках пропалестинських активістів

Поліція Берліна провела обшуки в будинках п'ятьох чоловіків у зв'язку з протестами і публікаціями в інтернеті, які містили антисемітські гасла.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, одного з підозрюваних обвинувачують у насильницькому нападі на земельного політика.

Під час обшуків у будинках п'ятьох підозрюваних були вилучені мобільні телефони, комп'ютери та інші пристрої зберігання даних. Наразі проводиться їхня експертиза, заявили в Берліні поліція і прокуратура.

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Чоловіків віком від 18 до 40 років підозрюють у порушенні громадського порядку, підбурюванні народу і використанні символіки організацій, заборонених у Німеччині.

Близько 125 поліцейських брали участь в обшуках. Арештів проведено не було.

Поліція заявила, що розслідує питання авторства постів у соціальних мережах і ймовірної участі підозрюваних у пропалестинських акціях.

18-річний підозрюваний, імовірно, кинув мікрофонну стійку в сенатора Берліна з питань культури Джо Чіало на відкритті місцевого центру мистецтв у середині вересня – не влучив, але зачепив жінку.

Чіало закликав скоротити державне фінансування мистецьких груп, які критикують Ізраїль, особливо тих, які підтримують бойкот через конфлікт у Газі. На одному з недавніх заходів десятки протестувальників скандували гасла та ображали Чіало.

Одного з молодих людей підозрюють у порушенні громадського порядку та спробі нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Тим часом поліція повідомила, що 31-річний молодий чоловік перебуває під слідством за підбурювання після того, як він нібито опублікував в Instagram побажання "повернення Адольфа Гітлера" і "нового Голокосту", за словами прокурорів.

Влітку повідомляли, що органи безпеки Німеччини виявляють особливу пильність через загрозу ескалації на Близькому Сході.

Нагадаємо, 15 серпня на фасаді штаб-квартири Соціал-демократичної партії у Берліні з'явилася символіка ХАМАС.