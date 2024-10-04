Посол Швейцарії пояснив участь країни у зустрічі щодо "плану миру в Україні" Китаю і Бразилії

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн заявив, що позиція країни щодо мирного врегулювання російсько-української війни не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

Бауманн заявив, що дійсно радий, що може пояснити позицію країни, та зазначив, що, на його думку, у контексті цього питання "виникло певне непорозуміння".

"Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", – наголосив посол.

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За його словами, швейцарська позиція "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут ООН і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Водночас він акцентував, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", – сказав Бауманн.

Він додав, що відповідно до цієї позиції МЗС Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами.

Крім того, на його думку, це рішення було ухвалено тому, що Швейцарія вважає "важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви".

"І це те саме, що ми зробили в червні в Бюргенштоку, коли зібрали широке коло країн для того, щоб обговорити перспективи мирного процесу. Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України", – резюмував дипломат.

Раніше стало відомо, що у Швейцарії заявили про підтримку так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України.

Про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн також заявила Угорщина.

Після цього у МЗС висловили розчарування інформацією про те, що Швейцарія підтримала так звану мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України, попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.

Президент Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.