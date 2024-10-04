Посол Швейцарии объяснил участие страны во встрече по "плану мира в Украине" Китая и Бразилии

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн заявил, что позиция страны по мирному урегулированию российско-украинской войны не изменилась: любая "мирная инициатива" должна полностью уважать международное право и Устав ООН.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

Бауманн заявил, что действительно рад, что может объяснить позицию страны, и отметил, что, по его мнению, в контексте этого вопроса "возникло определенное недоразумение".

"Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече, но в качестве наблюдателей. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции", – подчеркнул посол.

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По его словам, швейцарская позиция "остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав ООН и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины".

В то же время он акцентировал, что, по мнению Швейцарии, следует рассматривать все мирные планы, которые уважают упомянутые основополагающие принципы.

"И именно это мы видели в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву и Уставу ООН", – сказал Бауманн.

Он добавил, что в соответствии с этой позицией МИД Швейцарии решил участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами.

Кроме того, по его мнению, это решение было принято потому, что Швейцария считает "важным говорить о мире, когда идет война, которая вызывает огромные страдания и жертвы".

"И это то же самое, что мы сделали в июне в Бюргенштоке, когда собрали широкий круг стран для того, чтобы обсудить перспективы мирного процесса. Но позиция Швейцарии не изменилась. И ничего не должно решаться об Украине без Украины", – резюмировал дипломат.

Ранее стало известно, что в Швейцарии заявили о поддержке так называемой мирной инициативы Китая и Бразилии по Украине.

О поддержке китайско-бразильской инициативы среди европейских стран также заявила Венгрия.

После этого в МИД выразили разочарование информацией о том, что Швейцария поддержала так называемую мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, несмотря на то, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и нет прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.