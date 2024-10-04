Британія знову відкладає запуск системи контролю на кордоні з ЄС після Brexit

Уряд Великої Британії вирішив вкотре відкласти розгортання своєї системи прикордонного контролю з Європейським Союзом після Brexit на тлі побоювань, що технічні засоби її втілення ще не готові.

Про це представник британського митного органу HMRC підтвердив у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника HMRC, запровадження системи контролю товарів із ЄС на кордоні Британії перенесли на 31 січня 2025 року.

Це означає, що Британія продовжуватиме пропускати товари, що надходять з ЄС без сертифікатів безпеки та захисту, ще протягом трьох місяців.

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Британським компаніям повідомили про затримку напередодні на засіданні Об'єднаного митного консультативного комітету – майданчика HMRC, що складається з представників бізнесу та прикордонників.

Після остаточного виходу Британії з ЄС у січні 2021 року британська сторона мала запровадити власну систему контролю якості товарів.

Паралельно планувався запуск Єдиного торговельного вікна (STW) – платформи, яка дозволяє імпортерам та експортерам подавати всі свої документи в цифровому вигляді в одному місці.

Запуск цих механізмів неодноразово відкладався й затримувався.

Перевірки продуктів тваринного і рослинного походження, що ввозяться в Британію з ЄС, були запроваджені лише у квітні 2024 року, а плани поширити їх на свіжі продукти – такі як фрукти та овочі – тепер відкладені до липня 2025-го.

За оцінками, Британія витратить майже $14 мільйонів, щоб допомогти портам підготуватися до перевірок безпеки британців, які в'їжджають до Європейського Союзу після Brexit, і зменшити ризик виникнення черг і збоїв.