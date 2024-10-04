Британия снова откладывает запуск системы контроля на границе с ЕС после Brexit

Правительство Великобритании решило в очередной раз отложить развертывание своей системы пограничного контроля с Европейским Союзом после Brexit на фоне опасений, что технические средства ее воплощения еще не готовы.

Об этом представитель британского таможенного органа HMRC подтвердил в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя HMRC, введение системы контроля товаров из ЕС на границе Британии перенесли на 31 января 2025 года.

Это означает, что Великобритания будет продолжать пропускать товары, поступающие из ЕС без сертификатов безопасности и защиты, еще в течение трех месяцев.

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Британским компаниям сообщили о задержке накануне на заседании Объединенного таможенного консультативного комитета – площадки HMRC, состоящей из представителей бизнеса и пограничников.

После окончательного выхода Британии из ЕС в январе 2021 года британская сторона должна была ввести собственную систему контроля качества товаров.

Параллельно планировался запуск Единого торгового окна (STW) – платформы, которая позволяет импортерам и экспортерам подавать все свои документы в цифровом виде в одном месте.

Запуск этих механизмов неоднократно откладывался и задерживался.

Проверки продуктов животного и растительного происхождения, ввозимых в Британию из ЕС, были введены только в апреле 2024 года, а планы распространить их на свежие продукты – такие как фрукты и овощи – теперь отложены до июля 2025-го.

По оценкам, Британия потратит почти $14 миллионов, чтобы помочь портам подготовиться к проверкам безопасности британцев, въезжающих в Европейский Союз после Brexit, и уменьшить риск возникновения очередей и сбоев.