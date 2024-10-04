У литовській Клайпеді впав мотопараплан, загинули двоє людей

У Клайпедському районі Литви в результаті падіння мотопараплана загинули чоловік і жінка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У литовській поліції повідомили, що інцидент відбувся близько 15:00 у п’ятницю, 4 жовтня, коли мотопараплан упав на лузі в селі Даріус Клайпедського району.

У результаті загинули жінка 1962 року народження і чоловік 1960 року народження. Свідок аварії розповів поліції, що загиблі були подружжям.

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Наразі невідомо, які причини могли призвести до аварії. На місці події працюють співробітники поліції.

За попередніми даними, чоловік, який загинув в аварії, мав багаторічний досвід пілотування мотопарапланів і був одним з піонерів цього виду спорту.

Нагадаємо, у 2022 році в німецькій землі Саксонія-Ангальт двоє громадян Франції загинули після того, як сильний порив вітру зачепив їхній моторизований параплан незабаром після зльоту.