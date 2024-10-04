У литовській Клайпеді впав мотопараплан, загинули двоє людей
У Клайпедському районі Литви в результаті падіння мотопараплана загинули чоловік і жінка.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
У литовській поліції повідомили, що інцидент відбувся близько 15:00 у п’ятницю, 4 жовтня, коли мотопараплан упав на лузі в селі Даріус Клайпедського району.
У результаті загинули жінка 1962 року народження і чоловік 1960 року народження. Свідок аварії розповів поліції, що загиблі були подружжям.
Наразі невідомо, які причини могли призвести до аварії. На місці події працюють співробітники поліції.
За попередніми даними, чоловік, який загинув в аварії, мав багаторічний досвід пілотування мотопарапланів і був одним з піонерів цього виду спорту.
Нагадаємо, у 2022 році в німецькій землі Саксонія-Ангальт двоє громадян Франції загинули після того, як сильний порив вітру зачепив їхній моторизований параплан незабаром після зльоту.