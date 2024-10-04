В литовской Клайпеде упал мотопараплан, погибли два человека

В Клайпедском районе Литвы в результате падения мотопараплана погибли мужчина и женщина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В литовской полиции сообщили, что инцидент произошел около 15:00 в пятницу, 4 октября, когда мотопараплан упал на лугу в селе Дариус Клайпедского района.

В результате погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Свидетель аварии рассказал полиции, что погибшие были супругами.

Реклама:

Пока неизвестно, какие причины могли привести к аварии. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина, погибший в аварии, имел многолетний опыт пилотирования мотопарапланов и был одним из пионеров этого вида спорта.

Напомним, в 2022 году в немецкой земле Саксония-Анхальт двое граждан Франции погибли после того, как сильный порыв ветра задел их моторизованный параплан вскоре после взлета.