Байден отговаривает Израиль от ударов по нефтяным объектам Ирана

Президент США Джо Байден посоветовал Израилю не наносить удары по нефтяным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку, которая произошла ранее на этой неделе.

Заявление Байдена приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам американского президента, он пытается сплотить мир, чтобы избежать перспективы тотальной войны на Ближнем Востоке.

Байден сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "должен помнить" о поддержке его страны со стороны США при принятии решений о дальнейших шагах.

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"Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме ударов по нефтяным месторождениям", – сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос относительно его комментариев днем ранее о том, что Вашингтон обсуждает возможность таких ударов со своим союзником.

Байден добавил, что израильтяне "еще не решили, как и что они собираются делать" в ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по Израилю.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.