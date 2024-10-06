ЗМІ: Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині

Німеччина вперше за останні роки схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Spiegel.

Останніми роками Німеччина звела до мінімуму продаж зброї Туреччині через "похолоднішання" відносин з Анкарою з багатьох причин, але тепер з’явився сигнал, що ця тенденція змінюється.

Федеральна рада безпеки, засідання якої є таємними, нібито нещодавно схвалила постачання Туреччині різного озброєння на кількасот мільйонів євро – ракет ППО, торпед і обладнання для модернізації субмарин та фрегатів.

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Журналісти дізналися деталі з листа на цю тему від Міністерства економіки до Бундестагу. Згідно з переліком, виробник MBDA отримав дозвіл на продаж Туреччині 100 ракет ППО для кораблів, що можуть коштувати близько 100 млн євро, також торпед SeaHake на 156 млн євро.

Крім того, різні німецькі збройові компанії отримали "зелене світло" на постачання Туреччині пакетів обладнання для модернізації її субмарин U209, та на постачання запчастин двигунів для корветів і фрегатів на 1,9 млн євро. Орієнтовна вартість усіх контрактів разом взятих може становити близько 336 млн євро.

Для порівняння, за увесь 2023 рік для Туреччини погодили продаж зброї та обладнання лише на 1,22 млн євро у рамках 17 дрібних проектів. У першому кварталі затвердили експорт зброї на 23 млн євро.

У федеральному міністерстві економіки натякали, що готові схвалювати експорт обладнання військового призначення для Туреччини лише для спільних проєктів з ЄС і НАТО.

Spiegel нагадує, що Анкара має важіль тиску на Берліну у вигляді нелегальної міграції – Німеччина є однією з країн, де найчастіше хочуть оселитися мігранти, а Туреччина є однією з ключових транзитних країн для мігрантів, що прямують до Європи, і з політичних міркувань може докладати більше або менше зусиль для протидії нелегальній міграції.

На останній зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом у Берліні наприкінці 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито говорив з ним про активізацію депортацій нелегальних мігрантів. Кілька днів тому міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила про досягнення угоди щодо швидших репатріацій нелегальних мігрантів до Туреччини. Неофіційно повідомляли, що планують депортувати по кількасот людей на місяць. Проте Ердоган заявив, що повідомлення є "безпідставними твердженнями".

Нагадаємо, питання експорту зброї було однією з вимог Туреччини до Фінляндії та Швеції, коли Анкара блокувала їхній швидкий вступ до НАТО.

У серпні США попередили Туреччину про наслідки за військовий експорт до Росії.