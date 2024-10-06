Макрон провів розмову з прем’єром Ізраїлю у переддень річниці нападу ХАМАС

Президент Франції Емманюель Марон у неділю провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу – на тлі посилення напруги на Близькому Сході та річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосив Єлисейський палац.

У комюніке зазначили, що Макрон і Нетаньягу мали розмову про ситуацію на Близькому Сході, і вона була "абсолютно щирою та з повагою до дружби між Францією та Ізраїлем".

"Лідери визнають існуючі розбіжності у поглядах, як і їхнє прагнення добре зрозуміти одне одного", – зазначили у комюніке.

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Розмова відбулася невдовзі після того, як Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження операції у секторі Гази, а Нетаньягу гостро відреагував на його заяву.

Макрон у зв’язку з річницею масштабного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня висловив солідарність з народом Ізраїлю, але також сказав Нетаньягу, що, на його думку, настав час припинити вогонь.

Як повідомляли, у багатьох містах цими вихідними пройшли пропалестинські акції. У Римі хода переросла у сутички з поліцією.

У Берліні та Лондоні паралельно проходили проізраїльська та пропалестинська хода; у столиці Сполученого Королівства під час події затримали 17 осіб.

Останніми днями правоохоронці у Німеччині посилили пильність через наближення річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.