Боррель згадав свої найбільші досягнення на посаді топдипломата ЄС
Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель розповів про свої найбільші досягнення на посаді.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю 20 minutos.
Оцінюючи свою роботу на посаді глави європейської дипломатії, він сказав, що вважає важливими зроблені кроки до того, щоб ЄС "став геополітичним, а не тільки економічним гравцем".
Також Боррель виділив основні досягнення за роки своєї роботи, зокрема 14 пакетів санкцій проти Росії і надану допомогу Україні, яка стала жертвою російського повномасштабного вторгнення.
"У рамках Стратегічного компаса (концепція ЄС у сфері оборони і безпеки. – Ред.) ми затвердили можливість швидкого розгортання 5 тисяч військовослужбовців під європейським командуванням, тобто створили європейський потенціал для втручання в кризові ситуації", – зазначив Боррель.
Як відомо, у новому складі Єврокомісії наступницею Борреля стане колишня естонська прем'єрка Кая Каллас.
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