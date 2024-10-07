Боррель вспомнил свои самые большие достижения на посту топ-дипломата ЕС

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о своих самых больших достижениях на посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью 20 minutos.

Оценивая свою работу на посту главы европейской дипломатии, он сказал, что считает важными сделанные шаги к тому, чтобы ЕС "стал геополитическим, а не только экономическим игроком".

Также Боррель выделил основные достижения за годы своей работы, в частности 14 пакетов санкций против России и оказанную помощь Украине, которая стала жертвой российского полномасштабного вторжения.

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"В рамках Стратегического компаса (концепция ЕС в сфере обороны и безопасности. – Ред.) мы утвердили возможность быстрого развертывания 5 тысяч военнослужащих под европейским командованием, то есть создали европейский потенциал для вмешательства в кризисные ситуации", – отметил Боррель.

Как известно, в новом составе Еврокомиссии преемницей Борреля станет бывший эстонский премьер Кая Каллас.

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