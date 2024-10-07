Латвієць організував через Telegram перевезення мігрантів від кордону до Риги

Минулого тижня державна прикордонна охорона Латвії затримала жителя країни, який через Telegram організував перевезення мігрантів від прикордонної території до Риги.

Про це пише видання Delfi, передає "Європейська правда".

Під час оперативних заходів прикордонники в Резекненському краї затримали громадянина Латвії, який за винагороду організував перевезення дев'яти людей.

За інформацією, яку прикордонники надали латвійському агентству LETA, ці люди незаконно перетнули кордон країни з боку кордону з Білоруссю з метою потрапити до Риги.

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Окрім цього, внаслідок оперативних заходів було виявлено дев'ятьох громадян третіх країн без проїзних документів, а також без дійсних віз і посвідок на проживання.

Щодо латвійського громадянина порушено кримінальну справу.

Фото: Delfi

Видання нагадало, що цьогоріч 4577 людей намагались незаконно перетнути кордон Латвії та Білорусі, але з гуманних міркувань до Латвії прийняли 16.

Як відомо, у липні Латвія закінчила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 145 кілометрів. Крім того, країна посилила контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі.

У серпні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на санкції.