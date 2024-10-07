Латвиец организовал через Telegram перевозку мигрантов от границы до Риги через Telegram

На прошлой неделе государственная пограничная охрана Латвии задержала жителя страны, который через Telegram организовал перевозку мигрантов от пограничной территории в Ригу.

Об этом пишет издание Delfi, передает "Европейская правда".

В ходе оперативных мероприятий пограничники в Резекненском крае задержали гражданина Латвии, который за вознаграждение организовал перевозку девяти человек.

По информации, которую пограничники предоставили латвийскому агентству LETA, эти люди незаконно пересекли границу страны со стороны границы с Беларусью с целью попасть в Ригу.

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Фото: Delfi

Кроме этого, в результате оперативных мероприятий было выявлено девять граждан третьих стран без проездных документов, а также без действительных виз и видов на жительство.

Относительно латвийского гражданина открыто уголовное дело.

Издание напомнило, что в этом году 4577 человек пытались незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси, но из гуманных соображений в Латвию приняли 16.

Как известно, в июле Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью протяженностью почти 145 километров. Кроме того, страна усилила контроль на границе за товарами из РФ и Беларуси.

В августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.