Шмыгаль после встречи с Фицо исключил продление соглашения с "Газпромом" о транзите

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским "Газпромом" о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия существующего соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо.

Премьер сказал, что Украина твердо настроена не продолжать транзитное соглашение с российским "Газпромом".

"Украина в очередной раз подчеркивает, что не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия", – сказал Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что стратегическая цель Украины – лишить Кремль доходов от продажи энергоресурсов, из которых Россия финансирует свои военные расходы.

"Призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из Российской Федерации. Мы понимаем острую зависимость некоторых государств, в том числе Словакии, от этого ресурса и рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", – сказал премьер-министр Украины.

Напомним, вскоре перед встречей Фицо говорил, что попытается убедить Украину продолжить транзит газа и после завершения 2024 года, однако не говорил прямо, имеет ли в виду именно соглашение с "Газпромом", или допускает достижение договоренности о транзите через украинскую ГТС азербайджанского газа.

В МИД Украины объявили, что Словакия выделила 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.