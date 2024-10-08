В Берлине произошли беспорядки после пропалестинской демонстрации

В берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

После того как в понедельник вечером на пропалестинской демонстрации в Берлине бросали бутылки в полицейских и проводили аресты, ночью в столице также вспыхнули беспорядки.

Согласно заявлению полиции, около 50 человек построили баррикады и подожгли шины в Нойкёльне. Четыре человека были арестованы.

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По данным берлинской полиции, всего во время беспорядков было проверено 84 человека.

Кроме того, по словам представителя полиции, службы экстренной помощи в районе Нойкёльн-Везеркиз были забросаны пиротехническими средствами и камнями.

Полиция сначала не могла сказать, были ли беспорядки связаны с пропалестинской демонстрацией, состоявшейся перед этим. Ситуация была быстро взята под контроль.

Перед этим на демонстрации в районе Кройцберг участники бросали бутылки в полицейских и скандировали антиизраильские лозунги. Здесь было произведено несколько арестов.

По данным полиции, в митинге, посвященном первой годовщине нападения на Израиль исламистской террористической организации ХАМАС, приняли участие около 400 человек. Шведская активистка Грета Тунберг также присутствовала на демонстрации.

"У меня нет слов для описания того, как Германия и немецкая полиция обращаются с мирными демонстрантами", – сказала Тунберг. Она назвала действия Израиля в секторе Газы геноцидом, к которому причастно немецкое правительство.

Широко известная своей кампанией за прекращение антропогенного изменения климата, Тунберг все чаще берется за палестинское дело и заявила в мае, что такие протесты "должны быть везде".

В начале сентября Тунберг дважды задерживали на пропалестинских акциях.

Она также протестовала против участия израильской представительницы на нынешнем Евровидении в Мальме.